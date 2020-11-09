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    Yeniasır TV Gündem İzmir depreminden yeni görüntü!

    İzmir depreminden yeni görüntü!

    Giriş Tarihi: 09.11.2020, 12:35

    İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Depreme markette yakalanan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı. İşte İzmir'deki depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren o anlar...

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