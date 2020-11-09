İzmir depreminden yeni görüntü!

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Depreme markette yakalanan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı. İşte İzmir'deki depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren o anlar… İzmir depremi sonrası harekete geçildi! Bunu yapana 5 yıl hapis Son dakika: İzmir depreminde can kaybı 115'e yükseldi
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