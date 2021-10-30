İzmir Depremi'nin birinci yıl dönümü! Bölgede yaraları sarmak için neler yapıldı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-depreminin-birinci-yil-donumu-bolgede-yaralari-sarmak-icin-neler-yapildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tam 1 yıl önce saatler 14.51'i gösterdiğinde 6,9 şiddetindeki deprem tam 16 saniye sürdü ve 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardında tam 215 bin binada hasar tespit işlemi yapıldı. Kentte 680 ağır hasarlı ve 800 orta hasarlı bina vardı. Peki depremin yaraları 1 yılda nasıl sarıldı? Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, A Haber canlı yayınında muhabir Sefer Ayçe'ye değerlendirdi. Albayrak, "Biz depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirdik. Bayraklı ilçemizde ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu 7 proje bölgesi belirleyerek TOKİ ile birlikte inşaat işlerine başladık. Artık final çalışmaları yapılıyor. 7 proje alanında 1 bin 701 bağımsız bölümün yapılarak bitirilmesini planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay yapılacak programla birlikte 749 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. Diğer kısımlarda kısa zamanda teslim edilecek." açıklamasını yaptı. .