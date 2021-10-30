  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir Depremi'nin birinci yıl dönümü! Bölgede yaraları sarmak için neler yapıldı?

    İzmir Depremi'nin birinci yıl dönümü! Bölgede yaraları sarmak için neler yapıldı?

    Giriş Tarihi: 30.10.2021, 10:28

    Tam 1 yıl önce saatler 14.51'i gösterdiğinde 6,9 şiddetindeki deprem tam 16 saniye sürdü ve 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardında tam 215 bin binada hasar tespit işlemi yapıldı. Kentte 680 ağır hasarlı ve 800 orta hasarlı bina vardı. Peki depremin yaraları 1 yılda nasıl sarıldı? Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, A Haber canlı yayınında muhabir Sefer Ayçe'ye değerlendirdi. Albayrak, "Biz depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde bitirdik. Bayraklı ilçemizde ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu 7 proje bölgesi belirleyerek TOKİ ile birlikte inşaat işlerine başladık. Artık final çalışmaları yapılıyor. 7 proje alanında 1 bin 701 bağımsız bölümün yapılarak bitirilmesini planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay yapılacak programla birlikte 749 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek. Diğer kısımlarda kısa zamanda teslim edilecek." açıklamasını yaptı. .

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Depremi'nin birinci yıl dönümü! Bölgede yaraları sarmak için neler yapıldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hastanenin güvenlik görevlisine saldırı: 5 kişi gözaltına alındı
    Hastanenin güvenlik görevlisine saldırı: 5 kişi gözaltına alındı
    Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı
    Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı
    Polisin telsiz konuşmaları İzmir depremindeki felaketi gözler önüne serdi
    Polisin telsiz konuşmaları İzmir depremindeki felaketi gözler önüne serdi
    Külliye’de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...
    Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti...
    İstanbul Muhafızları’nın ikinci filmi sinemalarda!
    İstanbul Muhafızları’nın ikinci filmi sinemalarda!
    Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir’de! ’2023 hedefleri’ vurgusu...
    Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de! '2023 hedefleri' vurgusu...
    Polisin telsiz konuşmaları İzmir depremindeki felaketi gözler önüne serdi
    Polisin telsiz konuşmaları İzmir depremindeki felaketi gözler önüne serdi
    Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir’de! ’2023 hedefleri’ vurgusu...
    Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de! '2023 hedefleri' vurgusu...
    Buca Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu
    Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu
    CHP’nin tezkereye ’hayır’ oyu vermesi... Başkan Erdoğan: CHP, HDP’ye biat etti boyun eğdi!
    CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... Başkan Erdoğan: CHP, HDP'ye biat etti boyun eğdi!
    Başkan Erdoğan’dan İİT Gıda Güvenliği Konferansı’na video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan İİT Gıda Güvenliği Konferansı'na video mesaj