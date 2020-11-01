İzmir depreminin kahramanları o anları böyle anlattı: Mutluluktan kendimizi kaybettik

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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Bayraklı ilçesindeki binalarda arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden tam 33 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'ndan müjdeli bir haber geldi. 70 yaşındaki Ahmet Çitim, Bursa Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından enkaz altından sağ çıkarıldı. Ekip, Çitim’in hareketlerini fark ettikleri anda mutluluktan kendilerini kaybettiklerini söyledi.