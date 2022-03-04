İzmir fayı için korkutan uyarı: 10-15 bin kişi hayatını kaybedebilir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-fayi-icin-korkutan-uyari-10-15-bin-kisi-hayatini-kaybedebilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Tuzla ve İzmir fayları için uyarı geldi. Sözbilir, "Tuzla fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı bir can kaybı olabilir. Bu tür değerlendirmeler İzmir fayı için yapıldığında 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretilirse yaklaşık 10-15 bin kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.