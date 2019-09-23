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İzmir Foça'da çevre felaketi

Giriş Tarihi: 23.09.2019, 17:44

Turizmin gözde merkezlerinden İzmir Foça'da çevre felaketi yaşanıyor. Foça'da zeytin ağaçlarının bulunduğu alan ve belediye tarafından yeni yapılan mezarlık çöp yığınları ile dolu. İlgisizliğin kurbanı haline gelmiş olan Foça'daki bu kirlilik karşısında belediye herhangi bir çalışma yapmazken bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

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