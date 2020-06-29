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    İzmir Gaziemir Belediyesi’nde çalışanların sosyal denge tazminatları neden kesildi?

    Giriş Tarihi: 29.06.2020, 15:43

    İzmir Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Halil Arda, belediye bünyesindeki memurlara törenle verdiği sosyal denge tazminatını Sayıştay raporunu bahane edip geri aldı. Arda’nın hamlesiyle 3 bin lira civarında olan sosyal denge tazminatı bin 100 liraya düşürüldü. İsyan ettiren karar sonrası memurlar birçok kez belediye önünde eylem yaptı.

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