İzmir Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Halil Arda, belediye bünyesindeki memurlara törenle verdiği sosyal denge tazminatını Sayıştay raporunu bahane edip geri aldı. Arda’nın hamlesiyle 3 bin lira civarında olan sosyal denge tazminatı bin 100 liraya düşürüldü. İsyan ettiren karar sonrası memurlar birçok kez belediye önünde eylem yaptı.
İzmir Gaziemir Belediyesi’nde çalışanların sosyal denge tazminatları neden kesildi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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