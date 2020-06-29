İzmir Gaziemir Belediyesi’nde çalışanların sosyal denge tazminatları neden kesildi?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-gaziemir-belediyesinde-calisanlarin-sosyal-denge-tazminatlari-neden-kesildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Halil Arda, belediye bünyesindeki memurlara törenle verdiği sosyal denge tazminatını Sayıştay raporunu bahane edip geri aldı. Arda’nın hamlesiyle 3 bin lira civarında olan sosyal denge tazminatı bin 100 liraya düşürüldü. İsyan ettiren karar sonrası memurlar birçok kez belediye önünde eylem yaptı.