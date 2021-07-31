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    İzmir göktaşı düştü mü? İzmir'e meteor mu düştü?

    Giriş Tarihi: 31.07.2021, 08:28

    Son gelen haberlerde 31 Temmuz Cumartesi gecesinde saat 01.54 civarlarında İzmir’e meteor düştüğü iddia edilirken görüntüler sosyal medyada büyük bir ses getirdi. Peki, İzmir’e meteor mu düştü mü?

    Son gelen haberlerde 31 Temmuz Cumartesi gecesinin ilk saatlerinde İzmir'e meteor düştüğü iddia edilirken görüntüler sosyal medyada büyük bir ses getirdi. Peki, İzmir'e göktaşı düştü mü?

    İzmir'e 31 Temmuz gecesinde saat 01.54 civarlarında meteor düştüğü iddiaları sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Pek çok kullanıcı bu anlara şahit olurken fotoğraflarda parlak bir cismin gökyüzünü delerek düştüğü gözlemlendi.

    Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de yaşanan meteor şoku sonrasında yetkililer henüz bu olayı doğrulamadı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar bu gece 01:54'te meteor düştüğünü haberlerini paylaşarak yorumlarda bulundu.

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