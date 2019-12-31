İzmir iki cinayetle sarsıldı! Torbalı canavarı suç makinesi çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-iki-cinayetle-sarsildi-torbali-canavari-suc-makinesi-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de 2 bin lira için iki kişinin canını alan Enver Yıldız’ın azılı bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Soğukkanlı katil Yıldız’ın poliste, uyuşturucu kullanmak, gasp ve yağma gibi 17 suç kaydı bulunuyor. Detaylar a haber ekranlarında...