İzmir’de 2 bin lira için iki kişinin canını alan Enver Yıldız’ın azılı bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Soğukkanlı katil Yıldız’ın poliste, uyuşturucu kullanmak, gasp ve yağma gibi 17 suç kaydı bulunuyor. Detaylar a haber ekranlarında… İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı Torbalı canavarı suç makinesi çıktı
İzmir iki cinayetle sarsıldı! Torbalı canavarı suç makinesi çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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