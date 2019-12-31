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İzmir iki cinayetle sarsıldı! Torbalı canavarı suç makinesi çıktı

Giriş Tarihi: 31.12.2019, 10:42

İzmir’de 2 bin lira için iki kişinin canını alan Enver Yıldız’ın azılı bir suçlu olduğu ortaya çıktı. Soğukkanlı katil Yıldız’ın poliste, uyuşturucu kullanmak, gasp ve yağma gibi 17 suç kaydı bulunuyor. Detaylar a haber ekranlarında...

İzmir Torbalı'daki cinayetlerle ilgili iki kişi gözaltına alındı
Torbalı canavarı suç makinesi çıktı

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