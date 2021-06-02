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    İzmir İtfaiyesi'nde skandal görüntüler! Bunun için izni kimden aldılar?

    Giriş Tarihi: 02.06.2021, 09:32

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye daire başkanlığı Toros eğitim merkezinde skandal! Çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ediyor. Yaşanan rezalet sonrası İzmir Büyükehir Belediyesi'ne tepki var, bu kadınların izni kimden aldıkları merak ediliyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye daire başkanlığı Toros eğitim merkezinde 3 kadın tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu. Devletin itfaiye araçlarını kullanabilecek kadar cesurca hareket eden kadınların davranışları büyük tepki çekerken, görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

    BİRİ ARACI KULLANDI, DİĞERLERİ ARKADA SEYAHAT ETTİ

    Toros Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise araca asılarak arkada seyahat ederken görülüyor.

    "YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"

    Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların "Yangın var dediler geldik" ifadesi ise dikkat çekti.

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