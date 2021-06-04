İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntülere tepki yağmıştı. Görüntülerin ardından inceleme başlatıldı, 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi.
İzmir itfaiyesindeki skandalın perde arkası! 3 kadın itfaiye aracını nasıl böyle kullanabildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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