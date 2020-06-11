İzmir Karabağlar 10 yılda moloz yığınına döndü! Vatandaşlar isyan etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-karabaglar-10-yilda-moloz-yiginina-dondu-vatandaslar-isyan-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki yaklaşık 45 bin metrekarelik tarım alanına, bölgede oturanların iddiasına göre 2010 yılından bu yana kaçak moloz ve hafriyat dökülüyor. Bu süreçte hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Karabağlar Belediyesi'ne birçok kez başvuruda bulunan mahalleli sonuç alamazken, bölgede de moloz ve hafriyat dağlarının oluştuğu görüldü. Öte yandan bölgede, kanserojen bir mineral olan ve halk sağlığını tehlikeye atan asbeste de rastlandı. Ardından İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Asbest Çalışma Grubu, Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nin talebi üzerine farklı noktalardan numune alarak, bunları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca akredite edilen laboratuvarlarda inceletti ve bölgede asbest bulunduğu kesinleşti. Bunun üzerine yapılan başvuruların ardından, 13 Mart'ta mahalleliye CİMER'den, bölgedeki asbestin İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 26 Aralık 2019 tarihinde temizlendiğine dair yazı gönderildi. Yazıyı alan mahalleli, bölgeye tekrar gittiğinde asbestli malzemelerin hepsinin temizlenmediğini tespit etti.