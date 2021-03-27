İzmir Kemalpaşa'da bitmeyen yol çilesi! Vatandaşlardan 'bir yıldır dökülemeyen asfalt' isyanı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-kemalpasada-bitmeyen-yol-cilesi-vatandaslardan-bir-yildir-dokulemeyen-asfalt-isyani" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak beldesinde yol çalışmaları deyim yerindeyse çileye döndü. Alt yapısı 1 yıl önce tamamlanmasına rağmen, yollardaki çukurların kapanmaması tepkilere neden oldu. Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.

Kemalpaşa'da yollar yaklaşık bir yıldır kapatılmıyor. Alt yapı çalışması biteli 1 yıl olmasına rağmen yollar bir türlü yapılmıyor. Kemalpaşa'da köstebek yuvasına dönen yollar vatandaşı çileden çıkardı. Kışın çamur yazın da toz ve kirlikle uğraştıklarını belirten vatandaşlar, patates tarlasına dönen yollar sebebiyle araçlarında devamlı arıza geldiğini belirterek belediye yetkililerine isyan etti.