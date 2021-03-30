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    İzmir 'kırmızı'ya döndü! Kent yüksek riskli kategoriye nasıl yükseldi?

    Giriş Tarihi: 30.03.2021, 10:19

    Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de görülen corona virisüyle mücadele sürüyor. Günlük vaka sayıları 30 bini bulurken Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin yer aldığı güncel risk haritasını yayımladı. Güncel haritada 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı. Böylece nüfusun yüzde 80’nini yaşadığı yerleşim alanları haritada “çok yüksek riskli” olarak gösterildi. İzmir de bu çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. İzmir'in kırmızı kategoride yer almasıyla birlikte kentte pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık cumartesi günü de uygulanacak. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sefer Ayşe aktardı.

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