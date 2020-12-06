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    İzmir Konak'ta pandemi sessizliği

    Giriş Tarihi: 06.12.2020, 13:30

    Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir’i sessizlik sardı.Cuma akşamı saat 21.00 itibari ile İzmir’de de uygulanmaya başlayan kısıtlama ile birlikte, kısıtlamadan muaf olacak iş alanlarında çalışanlar dışında tüm vatandaşlar evlerinde kalırken, kente sessizlik hakim oldu. Detaylar A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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