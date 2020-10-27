  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir Körfezi kirlilikten bu hale geldi

    İzmir Körfezi kirlilikten bu hale geldi

    Giriş Tarihi: 27.10.2020, 12:59

    İzmir'in Karşıyaka’da Bostanlı sahilinden sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Masmavi bir deniz bekleyen vatandaşlar, denizin üzerinde çimene benzeyen yeşil bir tabakanın olduğunu fark etti

    Uzun zamandır koku ile gündeme gelen İzmir Körfezi'nden neredeyse her gün yeni bir kirlilik haberi geliyor, kıyıya vuran yosunlar kötü bir görüntü oluşturdu. Uzmanların aktardığına göre özellikle kirliliğin çok olduğu noktalarda yosunlar yoğunluk oluşturabiliyor. Körfez'de büyük kanalın kapasitesinin artırıldığı bazı durumlarda bazı kanalizasyon suları ve evsel atıklar denize bırakılabiliyor. Bu nedenle de kapasitenin arttığı durumlarda bazı dere ağızlarından besince yüksek değerde atıklar Körfez'e ulaşabiliyor. O atıklarla birlikte deniz yüzeyinde bu yosunlar birikebiliyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Körfezi kirlilikten bu hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar
    Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 31. yeni bölüm fragmanı
    Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!
    Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı!
    İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri!
    İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri!
    İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İzmir'de ikinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İzmir'deki feci kaza kamerada! Metrelerce sürüklendi...
    İzmir'deki feci kaza kamerada! Metrelerce sürüklendi...
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar
    İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri!
    İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri neler?
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan Tatar'ı böyle karşıladı
    Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı
    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli mesajlar!
    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli mesajlar!
    Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı
    Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı