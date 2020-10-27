İzmir'in Karşıyaka’da Bostanlı sahilinden sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Masmavi bir deniz bekleyen vatandaşlar, denizin üzerinde çimene benzeyen yeşil bir tabakanın olduğunu fark etti
Uzun zamandır koku ile gündeme gelen İzmir Körfezi'nden neredeyse her gün yeni bir kirlilik haberi geliyor, kıyıya vuran yosunlar kötü bir görüntü oluşturdu. Uzmanların aktardığına göre özellikle kirliliğin çok olduğu noktalarda yosunlar yoğunluk oluşturabiliyor. Körfez'de büyük kanalın kapasitesinin artırıldığı bazı durumlarda bazı kanalizasyon suları ve evsel atıklar denize bırakılabiliyor. Bu nedenle de kapasitenin arttığı durumlarda bazı dere ağızlarından besince yüksek değerde atıklar Körfez'e ulaşabiliyor. O atıklarla birlikte deniz yüzeyinde bu yosunlar birikebiliyor.
İzmir Körfezi kirlilikten bu hale geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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