İzmir Körfezi neden temizlenemiyor?

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İzmir Körfezi kirliliği ve kötü kokusu ile vatandaşı bezdirdi. Özellikle her yaz şehrin kıyı şeridinde ortaya çıkan lağım kokusunun artık kronikleşmiş bir sorun haline geldiğini belirten İzmirliler, kanalizasyon ve dere yataklarının Körfez'e pislik taşımasına karşı bir türlü yetkililerin önlem almadığına tepki gösterdi. A Haber'den Sefer Ayçe, Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ile konuyu değerlendirdi. İşte detaylar...