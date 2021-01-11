İzmir Körfezi'nde bitmeyen kirlilik sorunu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-korfezinde-bitmeyen-kirlilik-sorunu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin 3. büyük kenti Ege'nin incisi İzmir birçok çevre sorunu ile uğraşıyor. O sorunlardan biri de Körfez kirliliği. Eskiden berrak olan ve yüzülebilen İzmir Körfezi, artık kokudan yanından geçilemeyecek durumda. İzmirliler kokuya isyan ederken, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. A Haber Muhabiri Gamze Elçi konuğu ile birlikte İzmir Körfezi'nde kirlilik sorununu değerlendirdi.