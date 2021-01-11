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    İzmir Körfezi'nde bitmeyen kirlilik sorunu!

    Giriş Tarihi: 11.01.2021, 17:13

    Türkiye'nin 3. büyük kenti Ege'nin incisi İzmir birçok çevre sorunu ile uğraşıyor. O sorunlardan biri de Körfez kirliliği. Eskiden berrak olan ve yüzülebilen İzmir Körfezi, artık kokudan yanından geçilemeyecek durumda. İzmirliler kokuya isyan ederken, sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. A Haber Muhabiri Gamze Elçi konuğu ile birlikte İzmir Körfezi'nde kirlilik sorununu değerlendirdi.

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