  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu devam ediyor!

    İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu devam ediyor!

    Giriş Tarihi: 22.09.2020, 16:46

    İzmir Körfezi’nde kirlilik ve pis koku sorunu devam ediyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer "Körfez kendi kendini temizleyecek" dedi ve kirliliği önleyecek kanal projesini iptal etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Özgür Hızal "Körfez bir iç deniz her şeyden önce. Dolayısıyla körfezin kendi kendini temizlemeyeceğini esasında Büyükşehir yetkililerinin ve İZSU yetkililerinin de bildiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu devam ediyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Merkel ve Michel ile üçlü video konferans
    Merkel ve Michel ile üçlü video konferans
    CHP’li Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti!
    CHP’li Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti!
    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!
    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!
    Üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı
    "Üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı"
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Merkel ve Michel ile üçlü video konferans
    Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
    CHP’li Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti!
    CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
    Başkan Erdoğan, Merkel ve Michel ile görüşecek
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu!
    19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan aşı müjdesi: Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz