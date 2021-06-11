İzmir Körfezi'ni müsilaj değil kirlilik vurdu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-korfezini-musilaj-degil-kirlilik-vurdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) paniği devam ederken, İzmir Körfezi'nde de benzer görüntülerin oluşması vatandaşları tedirgin etti. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorunu İzmirlilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Yıllardır süren kirlilik neredeyse Körfez'i bitirme noktasına geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, A Haber muhabiri Gamze Elçi'ye İzmir Körfezi'ndeki kirliliği yorumladı ve uyardı.