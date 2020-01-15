İzmir Kültürpark'taki yıkım nasıl durduruldu?

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İzmir Kültürpark'ta kentin bir dönemine damga vuran gazino ve restoranlarda yapılan yıkımlarla ilgili çıkan haberler yankı buldu. İzmir Atatürk Ormanı ve Kültürpark'ı Koruma Derneği Başkanı Sancar Maruflu'nun yıkımlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tepkiler sonrası önemli bir karar aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1930'lu yıllardan günümüze, İzmir ve Türkiye'nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan Kültürpark'taki gazinoların amacına uygun olarak düzenlemek için harekete geçildiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kültürel mirasında önemli bir yere sahip Ada ve Göl gazinolarının yıkılmayacağını, zamanla hasar gören tarihi mekanların aslına uygun şekilde restore edileceğini bildirdi.