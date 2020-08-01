İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Menderes'in Çamönü mevkiinde, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazöz ve 3 dozerle ise karadan müdahaleye başladı.
DHA
İzmir Menderes'te orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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