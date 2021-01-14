  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı

    İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı

    Giriş Tarihi: 14.01.2021, 08:34

    İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalandı.Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

    Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.

    Gözaltına alınanlar arasında, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu öğrenildi.

    Operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edildiği belirtilen ESP genel merkezi, İzmir ve İstanbul il binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi.

    Öte yandan, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: 48 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine sert tepki
    Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu
    Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu
    İzmirlilerin gecekondu çilesi!
    İzmirlilerin gecekondu çilesi!
    Menemen Belediyesi AK Parti'ye geçti
    Menemen Belediyesi AK Parti'ye geçti
    Başkan Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı
    Başkan Erdoğan, CHP'li Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı
    İzmir'de korkunç anlar! Aracında sele yakalandığı anları canlı yayında paylaştı
    İzmir'de korkunç anlar! Aracında sele yakalandığı anları canlı yayında paylaştı
    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan sosyal medya şirketlerine sert tepki
    Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu
    Sağlık Bakanı Koca canlı yayında aşı oldu
    Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada
    Bisikletli hırsız kısıtlama dinlemedi! Saniye saniye kamerada
    Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı
    Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı'nda önemli mesajlar