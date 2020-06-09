İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-merkezli-22-ilde-feto-operasyonu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 22 ilde 173'ü muvazzaf havacı astsubay, 6'sı muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf üsteğmen, 8'i Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan astsubay ve 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.