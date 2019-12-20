İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen kişiler arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden, sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve 1 teğmein de olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında toplamda 40'ı muvazzaf, 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başta İzmir olmak üzere 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Detaylar a haber ekranlarında...
İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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