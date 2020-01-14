İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı, 115 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar a haber ekranlarında...
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