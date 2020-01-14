 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

Giriş Tarihi: 14.01.2020, 09:35

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı, 115 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar a haber ekranlarında...

İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de FETÖ operasyonu!
İzmir'de FETÖ operasyonu!
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
Muğla'da vahşi yaşam fotokapanda
Muğla'da vahşi yaşam fotokapanda
İzmir'de depoya baskın! Binlerce litre ele geçirildi
İzmir'de depoya baskın! Binlerce litre ele geçirildi
Uzmanlardan 'İki Farklı Deprem' Uyarısı!
Uzmanlardan 'İki Farklı Deprem' Uyarısı!
İzmir'de FETÖ operasyonu!
İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
Denizli'de dehşet! Pamukkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti
Denizli'de dehşet! Pamukkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti
İzmir Kültürpark’ta yıkım isyanı
İzmir Kültürpark’ta yıkım isyanı
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti