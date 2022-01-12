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    İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 148 gözaltı

    Giriş Tarihi: 12.01.2022, 15:50

    İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 15'i daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 148'e yükseldi.

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    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü / kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi çeşitli deliller de bulunan 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda dün 133 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar kapsamında 15 şüpheli daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısı 148'e yükseldi. Polisteki işlemleri sona eren 36 şüphelinin gün içinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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