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    İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı

    Giriş Tarihi: 07.10.2021, 15:07

    İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün talimatlarını tutuklulara ilettiği öne sürülen şüphelilerin üye olduğu belirlenen derneklerin merkezlerinde aramalar yapıldı.

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