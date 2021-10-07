İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünün talimatlarını tutuklulara ilettiği öne sürülen şüphelilerin üye olduğu belirlenen derneklerin merkezlerinde aramalar yapıldı.
İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu! 10 şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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