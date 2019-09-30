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İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 09:05

İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kente uyuşturucu madde getirmeye çalışan bir şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kullandığı minibüste yapılan incelemede, yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

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