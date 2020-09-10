İzmir semalarında muhteşem anlar! MSB paylaştı

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​Milli Savunma Bakanlığı, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla F-16 ve Akrobasi Timi'nden selamlama uçuşu icra edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımız ve gökyüzündeki akrobasi timimiz #TürkYıldızları, İzmir halkına selamlama ve saygı uçuşu icra etti."