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    İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan darbe imalı bildiriye tepki

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 16:52

    İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyesi dernek ve vakıflar, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi. Platform adına Konak Meydanı'nda açıklama yapan Cüneyd Dayhan, 15 Temmuz'dan ders alamayan bazı emekli askerlerin milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine kalkıştığını söyledi.

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