İzmir Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Terminalde park halindeyken çıkan yangında alev alev yanan yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul'a sefere çıkacağı ileri sürüldü.
İzmir terminalinde yangın! Sefere hazırlanan yolcu otobüsü yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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