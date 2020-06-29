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    İzmir terminalinde yangın! Sefere hazırlanan yolcu otobüsü yandı

    Giriş Tarihi: 29.06.2020, 09:55

    İzmir Otobüs Terminalinde sefer için hazırlık yapılan park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Terminalde park halindeyken çıkan yangında alev alev yanan yolcu otobüsünün gece saatlerinde İstanbul'a sefere çıkacağı ileri sürüldü.

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