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    İzmir Torbalı'da 6 aydır bitmeyen yol çalışması vatandaşları bezdirdi

    Giriş Tarihi: 04.11.2021, 11:07

    Torbalı'da yaşayan vatandaşların çilesi tam 6 aydır sürüyor. Vatandaşlar hem mağdur, hem sinirli hem de tepkili. 6 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı'nın tamamını kapsayan içme suyu değişim projesine başladı. Her yer çukurlarla doldu. Arabalar ise yollarda ciddi zararlar gördüğün için sanayinin yolunu tutuyor. A Haber'e konuşan vatandaş, "Burası sözün bittiği yerdir. Torbalı sakinleri olarak biz bu olaydan çok mağduruz. Biz burada yaşanan bu problemin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizim burada yaşama, araç kullanma ve bisiklet kullanma hakkımız var ve bu engelleniyor. 6 aydır bu sıkıntı devam ediyor." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Tayfun Er aktardı.

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