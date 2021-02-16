İzmir genelinde etkili olan kuvvetli fırtına, son olarak Urla ilçesini vurdu. Hortum felaketinin açtığı yaralar henüz sarılmadan bu kez de hızı 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı tekne sahiplerinin teknelerini vinçler sayesinde batmaktan kurtardığı gözlendi.
İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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