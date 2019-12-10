İzmir'in Urla ilçesinde, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen 'Zeybek' adlı metal Atatürk heykeli gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. İzmir'de Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki Atatürk heykeline tepki yağdı İzmir Urla'daki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı
İzmir Urla'daki 'Zeybek' adlı metal Atatürk heykeli kaldırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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