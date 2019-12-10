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İzmir Urla'daki 'Zeybek' adlı metal Atatürk heykeli kaldırıldı

Giriş Tarihi: 10.12.2019, 11:21

İzmir'in Urla ilçesinde, ressam Turgut Kahraman'a ait bir işletmede sergilenen "Zeybek" adlı metal Atatürk heykeli gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.

İzmir'de Atatürk'e büyük saygısızlık! Urla'daki Atatürk heykeline tepki yağdı
İzmir Urla'daki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

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