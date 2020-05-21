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    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Camiden müzik yayınına soruşturma

    Giriş Tarihi: 21.05.2020, 14:44

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,İzmir’in farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) nun çalındığı iddiası ile ilgili eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan, resen soruşturma başlattı.

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