İzmir'de 102 milyon buhar oldu! CHP'nin opera binası temelden öteye gidemedi!

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da yapılmaya başlanan opera binası için topladığı 102 milyonu buhar etti. 2,5 yıldır temelden öteye gidemedi. Çalışmalara dair bir adım atılmazken, İstanbul'da yapılmaya başlanan AKM binasının 479 günde kaba inşaatı bitti. Peki, 102 milyona ne oldu? İşte haberin detayları....

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'daki opera binası inşaatında kentlinin 102 milyon lirasının nasıl buhar olduğunu ortaya koyan dünkü manşeti büyük yankı uyandırdı. İnşaatına 25 Eylül 2018'de başlanan yapının aradan geçen 2 yıla yakın zamana rağmen hala temel seviyesinde kalması ise, projedeki büyük hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Yeni Asır'ın TOKİ tarafından İstanbul'da inşaatı sürdürülen Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatıyla ilgili yaptığı araştırma ise, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı birçok yatırımda olduğu gibi bu işte de nasıl kağnı hızında ilerlediğini bir kez daha ortaya koydu.

804 GÜNDE HALA TEMELDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 73 bin 800 metrekarelik opera binası inşaatı ihalesini uzun yıllar yapamadı. İlk proje 2006-2007 yılında gündeme geldi ancak 10 yılda ihale bir türlü yapılamadı. En son 2017'deki ihaleyi ortak aldığı Avusturyalı Waagner-Biro firmanın iş bitirme belgesi sayesinde 102 milyon lira yüksek teklif vermesine rağmen kazanan Çağdan Mühendislik, 25 Eylül 2018'de inşaata başladı. İnşaat süresi 1464 gün olarak belirlendi. Ancak, bugüne kadar aradan geçen 804 güne rağmen inşaat temel seviyesinde kaldı. İhalede iş bitirme belgesi kullanılan Avusturyalı firma Kasım 2019'da çekip giderken, ihale şartnamesindeki özel şartı tek başına karşılayamamasına rağmen işin tamamının devredildiği Çağdan Mühendislik, inşaatı kağnı hızında sürdürüyor. İnşaatı yaklaşık 1 yıl sonra başlayan İstanbul AKM'de ise kaba inşaatın yüzde 95'i bitti.

Karşıyaka'da yapılması planlanan opera binası ile ilgili skandallara her geçen gün yenileri ekleniyor.



'AVRUPA ŞAMPİYONU OLUR'

Bu tabloyu Yeni Asır'a değerlendiren Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Erhan Çalışkan çarpıcı açıklamalar yaptı. "Büyükşehir'in tüm yapım işlerinde yapım sürelerinin başka illerle kıyaslandığında çok daha uzun verildiği görülüyor" diyen Çalışkan, "Daha büyük olmasına rağmen Denizli'de 120 günde yapılan battı çıktı, Gaziemir'de nerdeyse 1 yılda yapıldı. İstanbul'da 2 katı büyüklüğündeki metro inşaatı 3 yılda biterken İzmir'de Konak-Fahrettin Altay metrosu 10 yılda zor bitti. Ege Üniversitesi'nden Bornova merkeze yapılacak 3 duraklık metroyu 2 durağını yapıp bıraktılar. Nerdeyse 10 yıldır Evka 3-Bornova arasındaki 800 metrelik hattı yapamadılar. İnsanları metro ile Evka 3'e getirip otobüsle Bornova merkeze taşıyorlar. İstanbul AKM binası 95 bin 600 bin metrekare ve kentin göbeğinde inşaat çalışmalarının en zor olduğu bölgede. Onun yapım süresi 700 gün. İzmir opera binası 73 bin 800 metrekare çalışma koşulları son derece uygun trafik ve insan yoğunluğundan uzak bir bölgede ama işin yapım süresi 1466 gün. Yol bakım onarım işinin normal süresi 346 gün ama bir de ilave süre vermişler firmaya. Balıkçılar Meydanı, Narlıdere Metro inşaatı, Halkapınar İZSU binası, İZSU'nun yaptığı altyapı işlerinin bir çoğunda süre uzatımları var. İddia ediyorum; İzmir Büyükşehir, ihaleden sonra yapılan proje değişikliklerinde ve verilen süre uzatımlarında Avrupa şampiyonudur" diye konuştu.

10 Şubat 2009'da başlanan İstanbul Taksim'deki AKM binası inşaatında aradan geçen 479 günde kaba inşaatın yüzde 95'i bitirildi.



'ÖDENEN PARALARA YAZIK DEĞİL Mİ!'

Tunç Soyer'in 'İzmir'i marka şehir yapacağız' sözlerini hatırlatan Erhan Çalışkan, "Bunu derken kastettiği sanırım bu değildi. Halkapınar'da İZSU binası yapım ihalesi yaptılar. Daha temel aşamasında proje değişikliğine gittiler. Opera binasında sözleşme imzalanır imzalanmaz proje değişikliğine gittiler. Altyapı projeleri hariç ihaleden sonra yapılan proje değişiklikleri hem yaptığınız ihalenin şeffaflığına gölge düşürür hem de teknik ve bürokrat kadronuzun yeterliliğini sorgulatır. Bu ihalelere çıkmadan önce projeler doğru hazırlanmalı ve ihaleye katılan firmaların eşit şartlarda yarışması sağlanmalıdır. İhaleye çıkmadan önce bu projelerin çizilmesi için milyonlarca lira proje parası ödenmektedir. Eğer ihaleden sonra proje değiştirecekseniz bu projelere ödenen paralara yazık değil mi?" diye konuştu.



İSTANBUL AKM'NİN KABA İNŞAATI TAMAM

TOKİ tarafından inşaatı yine müteahhit firmalar aracılığıyla yürütülen ve temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 96 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak Taksim AKM inşaatı 10 Şubat 2019'da başladı. İş tamamlama süresi 700 gün olarak belirlendi ve aradan geçen 479 günde kaba inşaatın yüzde 95'ten fazlası bitirildi. Yani İzmir'deki opera binasından çok daha büyük olacak İstanbul AKM inşaatının İzmir'dekinin neredeyse yarısı kadar bir sürede kaba olarak tamamlanma aşamasına gelmesi, aradaki farkı ortaya koydu.

Erhan GÜLENÇ