İzmir’in Urla ilçesinde, yardım talebinde bulunan 204 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde kurtarıldı. Jandarma tarafından göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtılırken, göçmenlerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İzmir’de 204 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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