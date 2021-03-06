İzmir'de 28 Şubat'ı aratmayan skandal olay! Başörtülü öğrenciyi okula almadılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-28-subati-aratmayan-skandal-olay-basortulu-ogrenciyi-okula-almadilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bir ilkokulda 28 Şubat'ı aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre Cemil Atlas İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Nilay P., 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü taktığı gerekçesiyle okula almadı. Bu skandal olaya karşı Milli Eğitim Bakanlığı hemen harekete geçerek, iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmeni açığa aldı.