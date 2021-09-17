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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de 3. doz aşı etkinliği araştırması! Koruyuculuğu nasıl?

    İzmir'de 3. doz aşı etkinliği araştırması! Koruyuculuğu nasıl?

    Giriş Tarihi: 17.09.2021, 09:39

    Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan ve üç doz aşısını olan 293 sağlık çalışanının antikor seviyelerinin ölçüldüğü araştırmanın açıklandı. Merkezde bir süredir devam eden araştırmayla iki doz CoronaVac aşısı olan sağlık çalışanlarının antikor seviyelerinin 4 ay sonra düştüğüne ancak yüzde 89'unda halen yeterli düzeyde tutunduğunun tespit edildiğine işaret edildi, üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinde oldukça yüksek artışlar saptandığı bildirildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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