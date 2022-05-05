İzmir'de 3 yılda 790 taşınmaz nasıl satıldı? CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İzmir'i batırmak istiyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-3-yilda-790-tasinmaz-nasil-satildi-chpli-tunc-soyere-sert-tepki-izmiri-batirmak-istiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorunlara bir türlü çözüm getirmezken belediyenin borcu da 12 milyar lirayı buldu. Şehir altyapı sorunlarıyla boğuşuyor. Göreve gelmeden önceki vaatlerinin büyük çoğunlğunu yerine getiremeyen CHP'li Başkan Soyer ise savurganlığını finanse etmek için belediyenin değerli taşınmazlarını tek tek elden çıkartıyor. CHP'li Soyer 3 yılda 790 taşınmazı elden çıkardı. Bugünlerde tartışmalı bir satış daha gündemde. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik açıdan güçlendirmek için geçtiğimiz günlerde 75 milyon lira sermaye artırımı ile para aktardığı İZELMAN, çok konuşulacak bir karar aldı. Şirket Büyük Çiğli'deki 23.6 dönümlük arsasını 87.5 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. İmar Komisyonu AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, A Haber muhabiri Tayfun Er değerlendirdi.