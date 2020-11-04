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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı

    İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı

    Giriş Tarihi: 04.11.2020, 15:16

    İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anına ait yeni görüntülere Sabah Gazetesi ulaştı. Apartman şiddetli deprem ardından kısa sürede yerle bir oluyor.

    32 mesken sayısı 5 işyeri olan Rıza Bey Apartmanı'nın çevresinde bulunan binalar yıkılmazken, binada yapılan ilk belirlemelerde yıkımın, binada kullanılan malzemeden kaynakladığı yönünde tespitler bulunuyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve çöken apartmanda yapılan kurtarma çalışmalarında 91 saat sonunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin mucizevi şekilde sağ kurtarılmıştı. Minik Ayda İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin'in evladıydı. Anne Fidan Gezgin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    MUSTAFA SAİD ÖZKAN/ SABAH

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