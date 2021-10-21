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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de 5 milyon lira çöpe gitti! Et entegre tesisi neden kapatıldı?

    İzmir'de 5 milyon lira çöpe gitti! Et entegre tesisi neden kapatıldı?

    Giriş Tarihi: 21.10.2021, 12:15

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen ve 5 milyon liraya mal olan et entegre tesisinin kapısına kilit vuruldu. Tesisin kapatılması ile birlikte milli servet değerinde olan 5 milyon da çöpe gitti. A Haber'den Sefer Ayçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile konuyu değerlendirdi. İşte detaylar....

    Soyer'in bitmek bilmeyen heykel sevdası

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