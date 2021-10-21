İzmir'de 5 milyon lira çöpe gitti! Et entegre tesisi neden kapatıldı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-5-milyon-lira-cope-gitti-et-entegre-tesisi-neden-kapatildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen ve 5 milyon liraya mal olan et entegre tesisinin kapısına kilit vuruldu. Tesisin kapatılması ile birlikte milli servet değerinde olan 5 milyon da çöpe gitti. A Haber'den Sefer Ayçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile konuyu değerlendirdi. İşte detaylar....