İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde eşi Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde faaliyete geçirilen ve 5 milyon liraya mal olan et entegre tesisinin kapısına kilit vuruldu. Tesisin kapatılması ile birlikte milli servet değerinde olan 5 milyon da çöpe gitti. A Haber'den Sefer Ayçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ile konuyu değerlendirdi. İşte detaylar....
İzmir'de 5 milyon lira çöpe gitti! Et entegre tesisi neden kapatıldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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