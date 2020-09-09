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    İzmir'de 9 Eylül coşkusu!

    Giriş Tarihi: 09.09.2020, 14:14

    İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel “Zafer Yürüyüşü” ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi. 9 Eylül törenleri kapsamında ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

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