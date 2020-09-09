İzmir'de 9 Eylül coşkusu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-9-eylul-coskusu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel “Zafer Yürüyüşü” ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi. 9 Eylül törenleri kapsamında ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.