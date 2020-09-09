İzmir’in kurtuluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri geleneksel “Zafer Yürüyüşü” ile başlarken daha sonra İzmir Hükümet Konağına temsili birlikler tarafından Türk bayrağı çekildi. 9 Eylül törenleri kapsamında ayrıca Solo Türk ve Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
İzmir'de 9 Eylül coşkusu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.