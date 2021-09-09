İzmir'de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-adalar-denizi-sempozyumu-baskan-erdogandan-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, Yunanistan'dan, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını beklediklerini bildirdi.