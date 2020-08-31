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    İzmir'de alevler geceyi aydınlattı! Emekli öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 08:54

    Son dakika... İzmir'in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp evde çıkan yangında, emekli öğretmen olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

    Son dakika... Yangın, saat 21.00 sıralarında Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen olduğu öğrenilen Fahrettin Erkaya'nın(67) oturduğu apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Daireden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri dokuzuncu kattaki apartman dairesine müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde yapılan incelemede Fahrettin Erkaya'nın cansız bedeni bulundu.

    Çöp evde oturduğu ileri sürülen Erkaya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, başlayan yangının 'Çöp ev' olmasından kaynaklı hızlı büyüdüğü öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    DHA

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