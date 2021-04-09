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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilotun kurtarılma anları kamerada

    İzmir'de askeri uçak düştü! 2 pilotun kurtarılma anları kamerada

    Giriş Tarihi: 09.04.2021, 11:25

    İzmir Foça'da, 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçağı denize düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasında, pilotların atlayarak kurtulduğu belirtildi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe, pilotları balıkçıların karaya çıkardığını ifade etti.

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