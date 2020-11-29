İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi!

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İzmir’deki barajların su seviyesi kuraklık ve bilinçsiz tüketim sonucu düştü, sular altında kalması gereken bazı barajlarda zemindeki toprak görünmeye başladı.İzmir’de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Yağışların az olması sebebiyle İzmir’deki barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Tahtalı Barajı’nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04’e düştü. Gördes Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9,2 iken bu yıl yüzde 4,74’e düştü. Ürkmez Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52,38 iken bu yıl yüzde 29,61’e düştü.Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49,34 iken bu yıl yüzde 13,36’ya düştü. İzmir’in önemli barajlarından Tahtalı Barajı havadan görüntülenirken, su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sular altında kalan alanlardaki kuraklık gözler önüne serildi.