  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi!

    İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi!

    Giriş Tarihi: 29.11.2020, 12:51

    İzmir’deki barajların su seviyesi kuraklık ve bilinçsiz tüketim sonucu düştü, sular altında kalması gereken bazı barajlarda zemindeki toprak görünmeye başladı.İzmir’de 2019 yılının kasım ayında metrekareye 92 kilogram yağış düşerken, bu sene metrekareye 1.5 kilogram yağmur düştü. Yağışların az olması sebebiyle İzmir’deki barajlardaki su seviyelerinde de düşüş yaşandı. Tahtalı Barajı’nı su seviyesi geçen yıl yüzde 65,29 iken bu yıl yüzde 36,04’e düştü. Gördes Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 9,2 iken bu yıl yüzde 4,74’e düştü. Ürkmez Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 52,38 iken bu yıl yüzde 29,61’e düştü.Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nın su seviyesi geçen yıl yüzde 49,34 iken bu yıl yüzde 13,36’ya düştü. İzmir’in önemli barajlarından Tahtalı Barajı havadan görüntülenirken, su seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sular altında kalan alanlardaki kuraklık gözler önüne serildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...
    Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı!
    Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı!
    İçişleri'nden 81 ile yeni genelge
    İçişleri'nden 81 ile yeni genelge
    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti
    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti
    Aydın semalarında esrarengiz cisim! Görünce telefona sarıldılar
    Aydın semalarında esrarengiz cisim! Görünce telefona sarıldılar
    Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...
    Koronavirüs ilacı nasıl kullanılır? İşte doğru ilaç kullanım rehberi...
    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı!
    Türkiye'nin 28 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı!
    İçişleri'nden 81 ile yeni genelge
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge!
    Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi
    Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı
    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı