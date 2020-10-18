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    İzmir'de bir çevre felaketi daha! Sanayi sitesinin atıkları yola taştı

    Giriş Tarihi: 18.10.2020, 10:31

    İzmir'de çevre felaketleri yaşanmaya devam ediyor. Bornova'da bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nden çıkan deri atıklar çöp alanı olmadığı için sokağa dökülüyor. Vatandaş bu duruma isyan ederken zaman zaman çöplerin yakılması sonucu atıklardan yükselen kimyasallar ilçeye yayılıyor.

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