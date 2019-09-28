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İzmir'de bir kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü

Giriş Tarihi: 28.09.2019, 16:25

İzmir'de, bir kız öğrenci yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan genç kıza çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bornova ilçesinde, Stadyum metro durağı yakınlarında geçen olayda, 15-16 yaşlarında bir kız öğrenci, yanında 4 arkadaşı bulunan bir kız öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kız, diğer 5 öğrenci tarafından tekme ve tokat atılarak dövüldü. Fenalaşarak yere yığılan, karnını tutup, aksayarak yürüyen genç kız, yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilip, olay yerinden götürüldü.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

DHA

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