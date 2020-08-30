Kentin farklı noktalarında hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman aileler, 11 ay önce Belevi Mahallesi'ne çadır kurdu. Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri, bir ay önce Roman vatandaşların yaşadığı çadırları mühürledi ve idari para cezası uyguladı. Gelişmeleri Ahaber'den Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de çadırları mühürlenen Roman vatandaşlardan belediyeye tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.