İzmir'de çadırları mühürlenen Roman vatandaşlardan belediyeye tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-cadirlari-muhurlenen-roman-vatandaslardan-belediyeye-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kentin farklı noktalarında hasırcılık ve sepetçilikle geçimlerini sağlayan Roman aileler, 11 ay önce Belevi Mahallesi'ne çadır kurdu. Selçuk Belediyesi zabıta ekipleri, bir ay önce Roman vatandaşların yaşadığı çadırları mühürledi ve idari para cezası uyguladı. Gelişmeleri Ahaber'den Sefer Ayçe aktardı.